В Москве в воскресенье ожидается до +29°С

В Москве и области в воскресенье, 5 июля, ожидается до +29°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, температура днем будет колебаться от +27°C до +29°C, а ночью — от +15°C до +17°C.

В небе будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, на юго-востоке Московской области умеренный. При этом местами ожидается гроза. Ветер будет западный, 5-10 м/c. При грозе его порывы будут достигать до 15 м/c.

Атмосферное давление днем составит 745 мм ртутного столба, а ночью — 744 мм.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.