Пожар на фабрике в Баку полностью ликвидирован

Пожар на фабрике по производству красок в Баку был полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

«Пожар на фабрике по производству красок «Собсан» в Бинагадинском районе Баку полностью потушен», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пожарным удалось предотвратить распространение огня на другие постройки.

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 4 июля, на фабрике по производству красок в Баку начался пожар. При его тушении пострадали пять сотрудников МЧС.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Фабрика по производству краски загорелась в Баку

— Шесть человек пострадали при пожаре на фабрике по производству красок в Баку