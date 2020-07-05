Число умерших от коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч

Директор эпидемиологии Минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа сказал, что число летальных исходов от коронавируса нового типа в Мексике за сутки выросло на 523 и достигло 30 366. Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter ведомства.

По его словам, в Мексике за последние 24 часа зафиксировано 6914 новых случаев COVID-19.

«Подтверждены на сегодняшний день 30 366 случаев смерти пациентов, зараженных вирусом SARS-CoV-2», — сказал Луис Аломиа.

Таким образом, Мексика оказалась на пятом место по числу выявленных случаев новой коронавирусной инфекции, обогнав Францию.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.