Вывозной рейс с россиянами вылетел из Германии в Москву

Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» с 167 пассажирами на борту отправился из Франкфурта-на-Майне в Москву. Об этом в своем Facebook сообщает посольство России в ФРГ.

«Из Франкфурта-на-Майне в Москву вылетел очередной вывозной рейс №AFL2657 авиакомпании Aeroflot Airlines», — указано в сообщении российской дипмиссии.

Отмечается, что посольство России также поблагодарило все причастны к этому немецкие ведомства.