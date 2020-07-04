Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы отменили и задержали свыше 20 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 23.22 мск, во Внуково отменили один рейс, в Домодедово отменено 14 рейсов.

В свою очередь, в аэропорту Шереметьево отменено три рейса и четыре — задержано.

Сведений о задержках и отменах в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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