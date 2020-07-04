Еще 24 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Еще 24 пациента с COVID-19 скончались в Москве, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице достигло 3 953.

В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и не заниматься самолечением.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 520 тыс. человек.

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