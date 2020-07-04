Британка пришла в ужас, обнаружив на своей кухне «картошку-мутанта»

В Великобритании женщина пришла в ужас, когда вернувшись домой, обнаружила на своей кухне «картошку-мутанта», передает

The Sun.

22-летняя Донна Поре рассказала, что в марте купила пакет картофеля. Однако, когда были объявлены ограничения из-за коронавируса, она сразу уехала во Францию, оставив овощи на кухонной полке.

Через три месяца она вернулась домой, и обнаружила на кухне нечто, похожее на длинные щупальца.

Сначала Поре сильно испугалась, но когда поняла, что это, долго смеялась, призналась девушка.