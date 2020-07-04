Зеленский обеспокоен ростом уличного насилия на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность эскалацией насилия на улицах страны, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам Зеленского, нарушение общественного порядка, незаконный оборот и использование оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, вызывают сильную обеспокоенность.

В связи с этим глава государства потребовал от генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы МВД Арсена Авакова обеспечить правопорядок в стране.

Утром 4 июля в Киеве на улице Бассейной, произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой пострадали три человека.