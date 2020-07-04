Скончался глава Всеукраинского совета церквей

Умер 4 июля в возрасте 67 лет глава Всеукраинского совета церквей Василий Райчинец, сообщила пресс-служба совета.

В совете отметили, что теперь председатель ВСЦиРО «отошел в вечность».

«Верный служитель ушел к Богу, которому служил с любовью всю жизнь», — говорится в сообщении на сайте совета.

Как написал в Facebook пастор Анатолий Якобчук, причиной смерти Райчинеца стало «подтвержденное заболевание коронавирусом». Он выразил соболезнования родным и близким умершего.

Райчинец с 2010 года также был президентом Международной Ассамблеи Христиан Веры Евангельской.