Определена причина появления топливного пятна в реке Сходне в Москве

В ГУП «Мосводосток» установили причину появления топливного пятна на реке Сходне в Москве, заявили РИА «Новости» на предприятии.

Ранее сообщалось, что пятно появилось напротив дома 19 по улице Василия Петушкова в реке Сходне.

Специалисты смогли оперативно локализовать пятно из нефтепродуктов в Сходне в Москве. Также они выяснили, что пятно появилось в результате аварии на 69-м км МКАД. При ДТП у автобуса повредился бензобак и дизельное топливо попало на проезжую часть, а впоследствии и в водосточную сеть. Из водовыпуска пятно попало в реку Сходня.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пятно из нефтепродуктов нашли в реке Сходне в Москве

— Правительство одобрило поправки, направленные на борьбу с разливами нефтепродуктов

— Тысячекратное превышение ПДК обнаружено при нефтеразливе в Химкинском водохранилище