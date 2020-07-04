Названы опасные позы для сна

Врач реабилитационной больницы Пекина Лю Чунь рассказал, что неправильная поза во время сна может привести к ряду проблем с поясницей и мышцами, передают «Известия».

Так, по словам Чунь, сон на боку и на животе может привести к проблемам с позвоночником — поясницей и шеей.

Врач также не рекомендует спать с опорой на подушку, поскольку в данной позе позвоночник находится в разной степени искривленности, что также может привести к болям в пояснице.

Доктор посоветовал подкладывать подушку под согнутые колени, чтобы позволить мышцам полностью расслабиться. Тем, кто любит спать на боку, согнув одну ногу, Чунь рекомендовал подложить опору под поднятые руку и ногу, находящиеся не в прямом положении.

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