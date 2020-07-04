На электростанции Ирана произошел взрыв

На электростанции «Заркан» недалеко от города Ахваза на западе Ирана произошел взрыв, передает «Интерфакс».

Звук взрыва раздался на электростанции в субботу, 4 июля. После этого на месте начался пожар. Также на кадрах с места происшествия виден столб черного дыма.

В настоящее время нет данных о причинах случившегося, возможных пострадавших и жертвах.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай на иранских стратегических промышленных объектах за последнее время. Накануне было зафиксировано возгорание на ядерном объекте в Натанзе.

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