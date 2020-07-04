В Волгограде обнаружена сеть подпольных казино

В Волгограде задержан 31 человек по подозрению в организации и работе подпольного казино. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталию Рудник.

Отмечается, что в городе работали подпольные казино на протяжении как минимум полугода. Они располагались в частных домах.

Азартные игры были организованы в условиях конспирации, в клуб могли прийти только проверенные люди по предварительному звонку.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой», подозреваемыми проходят 31 человек, в том числе 11 в статусе организаторов.

Во время обыска в домах подозреваемых и подпольных казино были обнаружены наборы для покера, игровые столы, черновые записи и деньги.

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