Аномальная жара установится в Крыму в ближайшие четыре дня

Синоптики прогнозируют повышение дневной температуры воздуха на территории Крыма до +38°C в ближайшие четыре дня, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение крымского гидрометцентра.

«С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Максимальные температуры воздуха достигнут 33-38 градусов», — говорится в сообщении.

Кроме того метеорологи прогнозируют на территории полуострова чрезвычайную пожарную опасность с 5 по 8 июля.