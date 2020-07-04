В РПЦ заявили о недопустимости превращения Собора Святой Софии в мечеть

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что решение властей Турции о превращении Собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть является недопустимым, передает «Интерфакс».

«Нельзя сейчас возвращаться к временам Средневековья. Мы живем в многополярном мире, мы живем в многоконфессиональном мире, и нужно с уважением относиться к чувствам верующих», — сказал митрополит.

Дискуссия насчет будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана. Позже Эрдоган поручил рассмотреть возможность превращения Софии в мечеть.

С 1985 года собор Святой Софии был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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