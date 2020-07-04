Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за ливней

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за мощных ливней, которые прошли накануне в городе, и сообщениях о вновь надвигающихся осадках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

«Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. За минувшие сутки в некоторых районах столицы выпало до 60% от месячной нормы осадков», — сказал он.

Он добавил, что в настоящее время все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

По сообщениям метеорологов, в Москве сегодня вновь ожидаются дождь, гроза, местами град, усиление ветра с порывами до 17 м/с.