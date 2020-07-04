Спасатели потушили пожар в старинном храме под Томском
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Спасатели завершили тушение здания церкви XIX века в селе Зоркальцево Томской области, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ГУ МЧС России по Томской области.
«Пожар ликвидирован на площади 250 кв. метров. Погибших и пострадавших нет», — заявили спасатели.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10.34 мск. Огонь охватил однопрестольную деревянную церковь, освященную в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 18 мая 1873 года.
Причиной пожара мог стать удар молнии.
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