Мишустин подписал указ о создании нового заповедника в Якутии

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о создании на территории Якутии заповедника «Медвежьи острова». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Заповедная территория охватит дельту реки Колымы, районы Индигиро-Колымской низменности, архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря. Ее площадь охватит свыше 800 тыс. гектаров.

На территории новой охраняемой зоны находятся 27 видов краснокнижных животных и 8 видов исчезающих растений. Заповедник будет находиться под управлением Минприроды РФ.

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