В Австралии кот выжил после случайной стирки в машинке

В Австралии домашний кот выжил после того, как провел 12 минут в работающей стиральной машинке, сообщает ABC News.

Бирманский кот по имени Оскар проживает в семье Анджело и Аманды Мередит.

По словам его хозяев, в машинке он оказался случайно, решив там поспать. В это же время мужчина решил постирать простыни, но не заметил кота. Спустя некоторое время супруги услышали мяуканье, но сначала не обратили на это внимания.

Когда крики животного усилились, семья заглянула в машину и увидела, что Оскар уже 12 минут находится в кипятке с моющими средствами. Достать кота сразу не удалось, так как машинка еще около двух минут сливала воду и отжимала белье.

Позже супруги отвезли кота к ветеринару, который нашел на его теле множество синяков. После произошедшего Оскар проспал почти семь дней, но сейчас находится в полном порядке.

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