Почти 60 человек погибли из-за наводнений на северо-востоке Индии

Как минимум 59 человек стали жертвами наводнения в индийском штате Ассам, которое было вызвано муссонными ливнями, сообщает телеканал NDTV.

По данным канала, в зоне затопления оказались около 1,3 млн человек. Из-за разлива крупной реки Брахмапутры затопленными остаются 20 из 27 округов штата, в частности вода остается в 1 636 деревнях и поселках.

Правительство региона уже развернуло 150 лагерей временного содержания для пострадавших, их обеспечивают пищей и товарами первой необходимости.

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