Замминистра науки Лукашевич не признала вину в хищениях

Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич отвергла обвинения в хищениях бюджетных средств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова.

«Посетившим ее сотрудникам ОНК Лукашевич рассказала, что никогда не занималась казнокрадством и вину свою не признаёт», — сказал Мельников.

В настоящее время женщина находится в СИЗО вместе с начальником управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилом Поповым.

Они выступают подозреваемыми в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено после хищения 40 млн рублей у Министерства науки и высшего образования.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд продлил задержание замглавы Минобрнауки Лукашевич на 72 часа

— МВД просит арестовать замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о мошенничестве