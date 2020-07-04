Спасатели собрали основную массу разлившегося топлива под Норильском

Специалисты завершили сбор большей части топлива, которое попало в реку Амбарную в результате аварии на ТЭЦ-3 под Норильском. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

«Второй этап работ по ликвидации последствий аварии завершен сбором основной массы топливно-водяной смеси», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время продолжается точечный сбор нефтепродуктов, а превышение концентрации вредных веществ в устье реки не фиксируется.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз.

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