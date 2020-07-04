На Украине за минувшие сутки коронавирус выявили у 914 человек
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На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло за минувшие сутки на 914. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на систему мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Больше всего заражений за минувшие сутки было зафиксировано во Львовской области (176) и в Киеве (118).
Всего коронавирус выявили у 47 677 жителей Украины, умерли 1 227 человек, выздоровели 21 155.
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