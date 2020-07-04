На Украине за минувшие сутки коронавирус выявили у 914 человек

На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло за минувшие сутки на 914. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на систему мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Больше всего заражений за минувшие сутки было зафиксировано во Львовской области (176) и в Киеве (118).

Всего коронавирус выявили у 47 677 жителей Украины, умерли 1 227 человек, выздоровели 21 155.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Супруга Зеленского излечилась от коронавируса

— На Украине за сутки коронавирус подтвердился у 876 человек

— На Украине выявили 664 новых случая коронавируса