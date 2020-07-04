В Москве выпало около трети июльской нормы осадков за минувший день

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что за минувшие сутки в столице выпало около трети июльской нормы осадков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, по данным на 6.00 мск было 20 мм на ВДНХ и 31 мм на метеостанции в Тушино. При этом норма для июля – 94 мм.

Ранее сообщалось, что в Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождей с грозой.

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