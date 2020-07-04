Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа

Кинотеатры в российской столице власти планируют открыть в начале августа, однако окончательное решение об этом будет принято позже, передает «Интерфакс» слова главы Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина.

«Вчера прозвучало, что Москва, возможно, откроется 1 августа», — сказал Березин после совещания представителей отрасли с Минкультуры РФ.

Официальных комментариев властей на этот счет не поступало.

Он добавил, что владельцы кинотеатров рассчитывают, что столичные власти предупредят их о дате открытия залов не позднее чем за две недели. За это время администрация киноцентров сможет подготовить помещения к работе.

Также Березин отметил, что в первое время после открытия зрители смогут посмотреть только премьеры российских картин, так как у иностранных новинок изменилась дата выхода из-за пандемии.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что российские кинотеатры могут открыться 15 июля.

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