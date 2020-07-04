Врач рассказал, кому лучше сидеть дома днем в июле

Кандидат медицинских наук, врач Евгений Тимаков рассказал, чем опасна переменчивая погода в июле и почему некоторым людям стоит ограничить выход на улицу. Об этом сообщает «Москва 24».

«Постоянные перепады давления, жара, повышенная влажность опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения», — заявил Тимаков.

Он отметил, что людям с такими недугами лучше выходить на прогулку в утренние или вечерние часы. Кроме того, в идеале нужно иметь дома кондиционер.

Врач также напомнил об опасности тепловых ударов в жару. Чтобы охладить голову в случае перегрева, специалист рекомендует иметь при себе воду и платок.

Кроме того, Тимаков предупредил об опасности выделения пота в жару.

«Одежда намокает и от ветра, предшествующего дождю, вас банально может продуть», — заключил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в июле москвичей ожидает жаркая и дождливая погода.

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