В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы
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Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ожидающихся грозы и ветра.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра.
Так, в столичном регионе прогнозируются гроза и ветер с порывами до 15 м/с.
Предупреждение будет действовать 4 июля с 11.00 до 21.00.
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