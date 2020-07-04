В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ожидающихся грозы и ветра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Так, в столичном регионе прогнозируются гроза и ветер с порывами до 15 м/с.

Предупреждение будет действовать 4 июля с 11.00 до 21.00.

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