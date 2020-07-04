Протестующие заблокировали шоссе перед визитом Трампа в Южную Дакоту

Протестующие заблокировали шоссе в Южной Дакоте перед визитом президента США Дональда Трампа, сообщает The Hill.

Демонстранты начали собираться на шоссе за три часа до прибытия главы государства, в ответ местные власти попросили их разойтись, указано в материале издания. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов применили дымовые шашки для разгона протестующих.

Дональд Трамп прибудет на гору Рашмор в Южной Дакоте для празднования Дня независимости США 4 июля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп посетит шоу фейерверков у горы Рашмор в честь Дня независимости