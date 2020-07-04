Протестующие заблокировали шоссе перед визитом Трампа в Южную Дакоту
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Протестующие заблокировали шоссе в Южной Дакоте перед визитом президента США Дональда Трампа, сообщает The Hill.
Демонстранты начали собираться на шоссе за три часа до прибытия главы государства, в ответ местные власти попросили их разойтись, указано в материале издания. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов применили дымовые шашки для разгона протестующих.
Дональд Трамп прибудет на гору Рашмор в Южной Дакоте для празднования Дня независимости США 4 июля.
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