Аборигены похитили полицейских в Эквадоре, требуют вернуть тело жертвы COVID-19

Члены общины Кумай коренного народа Эквадора шуар похитили двоих полицейских и чиновницу и требуют выдачи тела человека, скончавшегося из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо на своей странице в Twitter.

Умерший был похоронен в соответствии с протоколом, указано в сообщении. Ромо отмечает, что данный протокол существуют для ликвидации рисков заражения среди населения.

При этом она подчеркивает, что полицейские не являются «разменной монетой», а похищение является наказанием.