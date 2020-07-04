Еще 25 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 25 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает городской оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 в своем Telegram-канале.

Общее число летальных исходов в столице увеличилось до 3929, следует из данных оперштаба.

Всего в России выявлено 667 883 случая новой коронавирусной инфекции, из них 9 859 — с летальным исходом. Выздоровели 437 893 человека.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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