Пятая часть июльской нормы осадков выпала в Москве за вечер

Начавшийся вечером 3 июля грозовой ливень в Москве к 21.00 дал прирост 18 мм осадков на базовой столичной метеостанции на ВДНХ, передает «Интерфакс».

Метеорологи уточнили, что данный прирост составляет почти 20% месячной нормы.

Согласно многолетним данным, июль является самым обильным на осадки месяцем в году. В среднем в июле выпадает 94 мм осадков.

Ранее МЧС предупредило, что до 0.00 мск 4 июля в столице местами ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, а также ветер со скоростью 15-20 м/с. Аналогичное экстренное предупреждение до 3.00 мск 4 июля действует в Подмосковье. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что интенсивность дождя в отдельных районах столицы достигает 30 мм в час, что сравнимо с третью месячной нормы осадков

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