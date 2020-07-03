В США освободили из тюрьмы осужденного на 1000 лет педофила

В Соединенных Штатах освободили из тюрьмы осужденного на 1000 лет педофила Питера Мэллори, передает New York Post.

По данным издания, Мэллори был отпущен из тюрьмы после 8 лет отбывания наказания. Апелляционный суд решил, что преступник отсидел достаточный срок.

Питер Мэллори был осужден в 2012 году. Озвучивая приговор, судья назвал его «самым активным коллекционером детской порнографии во всем мире». В компьютере Мэллори было обнаружено более 26 тыс. файлов с детской порнографией.