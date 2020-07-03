Генпрокуратура отменила постановление о возбуждении дела в отношении следователя СК

Генеральная прокуратура России отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о старшем следователе по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Руслане Миниахметове.

Ранее сообщалось, что против следователя завели дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

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