Интенсивность осадков в Москве местами достигает трети месячной нормы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что интенсивность дождя в отдельных районах столицы достигает 30 мм в час, что сравнимо с третью месячной нормы осадков, передает ТАСС.

Он рассказал, что сейчас в Москве работают 300 аварийных бригад ГУП «Мосводосток» и 270 единиц техники.

Бирюков призвал москвичей не выходить из домов без особой необходимости, а при выходе на улицу не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них машины.

Ранее МЧС предупредило, что до 0.00 мск 4 июля в столице местами ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, а также ветер 15-20 м/с. Аналогичное экстренное предупреждение до 3.00 мск 4 июля действует в Московской области.

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