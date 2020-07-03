В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа

Новый штамм вируса свиного группа, обнаруженный в Китае, может вызвать очередную пандемию, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

«Новый вирус G4 EA H1N1 обладает высоким потенциалом для пандемического распространения среди людей», — заявил он.

По словам Лебедева, чтобы предотвратить пандемию, необходимо обследовать циркуляцию вируса в животной среде и тестировать работников свиноферм.

Эксперт отметил, что вирус чрезвычайно заразен и может вызывать тяжелые симптомы. Исследования показали, что он передается воздушно-капельным путем.

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