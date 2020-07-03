Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года

Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, ... а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций», — сообщили в ведомстве.

Ведомство также запретило выезд детей на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своего региона. Исключение сделано только для проживающих в Арктической зоне.

Данные правила действуют до 1 января 2021 года.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.