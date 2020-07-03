МВД открыло уголовное дело после хищения 40 млн рублей у Минобрнауки РФ

Столичная полиция завела уголовное дело о мошенничестве после хищения 40 млн руб. у Министерства образования и науки Российской Федерации. Об этом передает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

Как сообщается, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Минобрнауки, при этом не планируя выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. После этого заказчику были предъявлены результаты выполненных работ, которые заведомо не соответствовали условиям договоров. При этом приемку работ делал сообщник подозреваемой, занимавший руководящий пост в ведомстве, рассказали в столичном МВД.

«Таким образом, министерству был причинен ущерб в размере более 40 млн. руб.», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что высокопоставленный чиновник Минобрнауки России был задержан по уголовному делу о мошенничестве на 40 млн руб.

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