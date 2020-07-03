На борту рейса Берлин-Афины произошел пожар

Летевший из Берлина в Афины самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту в Салониках из-за пожара в кабине пилотов, передает РИА «Новости» со ссылкой на генеральный секретариат гражданской защиты.

Там рассказали, что когда самолет пролетел над районом Халкидики, пилот заявил о чрезвычайной ситуации и запросил вынужденную посадку из-за пожара в кабине. Оперативно самолет приземлился в аэропорту «Македония». Успешно были высажены все 157 пассажиров, 1 младенец и 6 членов экипажа.

Пострадавших нет, уточнил генсекретариат.