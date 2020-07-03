Великобритания отказалась от карантина для прибывающих из десятков стран

Великобритания опубликовала список стран, жителей которых освободят от обязательного карантина по прибытии в Англию, передает РИА «Новости» со ссылкой на британский Минтранс.

«С 10 июля 2020 года, если только вы не посещали или не останавливались в течение 14 предыдущих дней в любой другой стране, от прибывающих из перечисленных в списке стран пассажиров не потребуется размещаться на самоизоляцию после приезда в Англию», — сообщили в ведомстве.

Россия и Соединенные Штаты в данный список не вошли.

До 10 июля все прибывающие в Великобританию должны соблюдать 14-дневный карантин из-за пандемии коронавируса.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.