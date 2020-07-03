Схиигумен Сергий отказался покидать Среднеуральский монастырь

Схиигумен Сергий (Николай Романов) в видеообращении, опубликованном на Youtube, заявил, что не покинет основанный им Среднеуральский женский монастырь после лишения сана.

«Прошу всех православных встать на защиту монастыря. Из монастыря я не уйду», — сказал священник.

Ранее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил схиигумена Сергия сана. Он был признан виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.

Схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом.

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