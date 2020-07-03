На Москву надвигаются сильный ливень, град и ветер

МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о сильном ливне, граде и ветре в ближайшие часы, передает РИА «Новости».

По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 0.00 мск 4 июля в столице местами ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, а также ветер 15-20 м/с.

Аналогичное экстренное предупреждение до 3.00 мск 4 июля действует в Московской области.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Климатолог заявил, что обильные дожди спасают Россию от экстремальной жары

— В России ожидается опасная погода