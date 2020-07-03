В лесах Приангарья ввели режим ЧС из-за пожаров

Власти Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в лесах региона из-за природных пожаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По данным Иркутской базы авиационной охраны лесов на 3 июля, в Приангарье зарегистрировано 74 природных пожара на общей площади почти 29 тыс. га.

К ликвидации лесных пожаров в регионе приступил самолет Бе-200 МЧС России. Ожидается также прибытие самолета-танкера Ил-76. 4 июля для усиления группировки в Приангарье прибудут также 50 парашютистов-десантников из Республики Тыва. В настоящее время в регионе работают силы федерального резерва — 35 человек.

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