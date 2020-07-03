В Москве девочка захлебнулась в ванной, пока ее мать играла в карты

На севере Москвы девочка утонула в ванной, пока ее мать играла в карты. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным источника, мать оставила ребенка в ванной, а сама ушла играть в карты с друзьями в соседнюю комнату. Когда женщина вернулась, девочка уже была мертвой.

В пресс-службе столичной прокуратуры, в свою очередь, заявили, что прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, а также оценят действия родителей по исполнению ими обязанностей по воспитанию детей.

Московские следователи возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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