«Ъ»: обвинение запросило 6 лет журналистке по делу об оправдании терроризма

В Псковском областном суде проходят прения по делу журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Обвинение запросило для женщины шесть лет отбывания в колонии общего режима, а также трехлетний запрет на ведение журналистской деятельности.

По мнению государственного обвинителя, ее статья «Репрессии для государства» может спровоцировать общественно опасные последствия.

Прокопьева объяснила, что выбрала для своего материала тему взрыва в управлении ФСБ Архангельска, поскольку более важных событий на момент ее написания не было.

31 октября 17-летний подросток устроил взрыв на входе в управление ФСБ Архангельска. Молодой человек погиб на месте, три сотрудника ФСБ получили ранения.

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