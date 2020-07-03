В Туве нашли мертвым пропавшего 4-летнего мальчика

В Туве нашли мертвым четырехлетнего ребенка, который пропал во время того, как его мать расписала алкогольные напитки. Об этом сообщается на сайте регионального СК РФ.

Утром 2 июля мать ребенка распивали спиртное на берегу реки Алдыы-Шынаа Улуг-Хемского района. Пропажу мальчика женщина обнаружила только вечером. Из-за сильного опьянения об обстоятельствах случившегося следователям она сказать не смогла.

Тело ребенка было обнаружено в реке в 500 метрах от места исчезновения. Признаков свидетельствующих о насильственной смерти ребенка обнаружено не было.

При пропаже ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве. На данный момент следователи планируют выделить новое дело в отношении матери — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

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