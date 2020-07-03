Коронавирусом заразились 2,4 тысячи российских студентов, пишет ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.

«2 403 заболевших студента (49% из них — иностранные граждане), 768 заболевших сотрудников», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что прирост среди студентов и работников в три раза ниже, чем средний показатель по стране.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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