В Москве коронавирус зафиксировали еще у 659 человек

В Москве за минувшие сутки зафиксировали 659 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram.

Отмечается, что в Москве сохраняется наибольшее число случаев коронавируса по сравнению с другими городами России. При этом количество новых выявленных случаев в столице на 89% меньше, чем два месяца назад.

Всего в Москве инфекция была зафиксирована у 223 530 граждан, из них выздоровели 154 893 человека, умерли 3 904.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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