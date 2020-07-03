В России выявили 6 718 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram.

Кроме того, за минувшие сутки было 176 летальных исходов, выздоровели 8 915 пациентов.

Всего в России коронавирус зафиксировали у 667 883 человек, выздоровели — 437 893, умерли — 9 859.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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