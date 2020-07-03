В Подмосковье возбудили дело о нецелевом расходовании 46 млн рублей на ремонт института МВД

Следователи первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств федерального государственного учреждения дополнительного образования «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, было возбуждено дело о халатности должностных лиц.

По предварительным данным, в 2018 году учреждение получило денежные средства в рамках государственного контракта на капитальный ремонт объектов института, расположенного в городе Домодедово. Работы не были завершены в указанный срок, а оставшиеся деньги в размере 46 млн рублей были потрачены на непредусмотренные контрактом нужды.

Должностные лица не осуществляли контроль за исполнением условий и сроков контракта, который не был вовремя расторгнут. Также не были возмещены в доход государству денежные средства, подлежащие удержанию в качестве штрафов, что повлекло причинение ущерба на сумму более 10 млн рублей.

Следователи провели обыски и осмотры всех объектов, где должен был происходить ремонт. На данный момент устанавливаются лица, причастные к преступлению.