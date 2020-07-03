На Украине за сутки коронавирус подтвердился у 876 человек, что увеличивает общее число заражений до 46 763, пишет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Всего в стране выздоровели 20 558, умерли 1 212 пациентов. Сейчас болеют почти 24 993 человека.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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